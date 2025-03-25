$12000 за оформлення інвалідності – судитимуть жителя Буковини, який за гроші допомагав уникати мобілізації

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного жителя Вижницького району Чернівецької області за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди, для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний організував незаконний заробіток, сприяючи військовозобов’язаним у здобутті групи інвалідності, щоб уникнути мобілізації.

Встановлено, що він вимагав у 46-річного чоловіка 12 тисяч доларів США за вплив на службовців медико-соціальної експертної комісії для встановлення йому II групи інвалідності.

Після одержання чергової частини неправомірних коштів в сумі 11 500 доларів США обвинуваченого затримали правоохоронці.

Досудове розслідування та оперативний супровід у вказаному кримінальному провадженні здійснювали співробітники Управління СБ України у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура