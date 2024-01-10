$12000 за визнання непридатним до військової служби – у Миколаєві на хабарі затримали лікаря

Нині слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За вчинене підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

Викрили та припинили злочинну діяльність медичного працівника слідчі слідчого управління обласного главку поліції спільно із співробітниками управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НПУ та за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 24-річний лікар одного із центрів первинної медико-санітарної допомоги обласного центру за попередньою змовою із невстановленими службовими особами створили схему незаконного збагачення. Схема полягала у наданні можливості військовозобов’язаним особам уникнути мобілізації через виготовлення завідомо неправдивих медичних документів щодо їх непридатності до військової служби.

Таким чином, до підозрюваного лікаря звернувся місцевий мешканець із приводу консультації стану здоров’я, натомість той запропонував миколаївцю допомогти в ухиленні від мобілізації. Фігурант мав надати чоловіку завідомо неправдиві медичні документи, що дають підстави бути визнаним непридатним для подальшого проходження військової служби. Вартість послуги зловмисник оцінив у 12 тисяч доларів.

Після отримання частини хабаря слідчі затримали 24-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Грошові кошти у сумі 8 тис доларів правоохоронці вилучили.

Фігуранту слідчі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: у пособництві в одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища вчиненому за попередньою змовою осіб.

Нині суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 584 000 гривень.

За скоєне фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних осіб до вказаного злочину.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської поліції