₴13,1 млн. збитків на поставках вагонів для метрополітену – повідомлено про підозру заступнику КП «Київський метрополітен»

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру одному із заступників КП «Київський метрополітен» у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у період 2012-2017 років КП «Київський метрополітен», використовуючи кошти, надані за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку, уклало договори з двома акціонерними товариствами рф щодо виробництва та поставки останніми вагонів для метрополітену.

Вказаними договорами передбачені штрафні санкції за порушення умов поставки вказаних вагонів.

У період 2013-2014 років постачальники порушили умови договору та у визначені терміни не поставили вагони на адресу КП «Київський метрополітен».

Однак підозрюваний, через неналежне виконання службових обов’язків, погодив платіжні доручення на оплату вагонів у повному обсязі без вирахування суми штрафу, чим заподіяв комунальному підприємству збитки в розмірі 13,1 млн грн.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчими УП в метрополітені ГУНП в місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура