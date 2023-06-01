13 млн. штрафу за ухилення від сплати податків – на Хмельниччині засуджено керівника двох підприємств

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури в суді доведено вину керівника двох підприємств в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Встановлено, що керівник одного із приватних підприємств області у 2015 році, здійснюючи продаж сільськогосподарської продукції під виглядом власновирощеної, неправомірно скористався пільгами щодо оподаткування діяльності у сфері сільського господарства.

Окрім того, будучи керівником іншого підприємства, він облікував безтоварні операції з нібито придбання товарів, внаслідок чого ухилився від сплати податку на додану вартість на суму понад 3 млн грн.

Упродовж 2015 року він зняв з рахунків грошові кошти, загальна сума яких перевищує 45 млн грн, з яких не сплачено майже 10 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

У такий злочинний спосіб підприємець ухилився від сплати податків у загальній сумі понад 13 млн грн.

Незважаючи на невизнання вини обвинуваченим, вироком Хмельницького міськрайонного суду його визнано винним та призначено покарання у виді штрафу в розмірі понад 13 млн грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки з конфіскацією майна.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури