13 років ув’язнення отримала соратниця Медведчука, яка закликала до «відокремлення» Львівщини
За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення за державну зраду отримала ексочільниця Львівської обласної організації забороненої партії ОПЗЖ.
Зловмисниця була довіреною особою Віктора Медведчука у західному регіоні України та працювала в інтересах кремля.
За планом російської спецслужби зрадниця розхитувала суспільно-політичну ситуацію на Львівщині.
Для цього ще до початку повномасштабної війни агентка організовувала вуличні акції на підтримку так званого «відокремлення» регіону від України.
Також зрадниця регулярно поширювала кремлівські наративи в ефірах російських пропагандистів та на заборонених телеканалах Медведчука.
Під час таких виступів зловмисниця позиціонувала себе як «політексперт» і розповсюджувала фейки про внутрішню обстановку на заході України нібито від імені місцевих жителів.
Співробітники СБУ задокументували злочини російської агентки і затримали її у серпні 2022 року.
За матеріалами слідчих української спецслужби суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та призначив їй 13 років позбавлення волі.
Розслідування проводили контррозвідники та слідчі СБУ у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.