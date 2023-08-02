13 років ув’язнення отримав чоловік, який убив та закопав цивільну дружину

Немирівський районний суд Вінницької області визнав обґрунтованими доводи прокурора Вінницької обласної прокуратури про винуватість мешканця Вінницького району у вчиненні злочину, передбаченого ч. ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Слідством установлено, що в ніч з 31 липня на 1 серпня 2022 року 35-річний зловмисник у стані алкогольного сп’яніння та його 27-річна співмешканка разом із трьома дітьми: 9-місячним немовлям та 4 і 6 років повертались додому від знайомих. Між парою виникла суперечка, під час якої чоловік у присутності малолітніх дітей наніс декілька ударів кулаком в голову жінці, від яких вона впала на землю, після чого чоловік продовжував наносити удари потерпілій. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці події.

Бажаючи уникнути кримінальної відповідальності зловмисник намагався приховати сліди злочину та вигадав історію про те, що напередодні дружина поїхала до міста та не повернулась.

За результатами розгляду обвинувального акта та оцінки наданих прокурором доказів обвинуваченого визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення та засуджено до покарання у виді 13 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури