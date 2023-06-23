13 років ув’язнення отримав колаборант з окупаційного «мвс рф» у Куп’янську, який викрадав місцевих жителів

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Доказова база, зібрана слідчими Служби безпеки України, дозволила притягнути до відповідальності ще одного колаборанта, який на період окупації Харківщини приєднався до створеного агресором місцевого «управління мвс».

У лавах загарбницького органу він допомагав російським окупантам проводити каральні рейди проти мирних жителів захопленого на той час Куп’янська.

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Тоді людей просто хапали на вулицях або вдиралися до їхніх помешкань і викрадали. Здебільшого рашисти відвозили потерпілих до місцевої катівні, звідки деякі вже не поверталися.

Співробітники СБУ затримали зловмисника восени 2022 року у ході стабілізаційних заходів на звільнених територіях області.

На підставі доказів української спецслужби суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив 13 років тюремного ув’язнення.

За матеріалами слідства, зловмисником є 37-річний місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

Під час тимчасової окупації Куп’янська він добровільно погодився стати «патрульним» у складі місцевої «філії мвс рф».

На цій посаді він «наводив» рашистів на місця перебування учасників руху опору і брав участь у їх викраденні та розграбуванні майна.

За свої злочини колаборант щомісяця отримував від агресора «зарплату» у розмірі 40 тис. руб.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України

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