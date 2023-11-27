13 років увʼязнення з конфіскацією майна — прокурори довели вину «народного милиционера» з Балаклії

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 31-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Прокурори довели, що під час окупації Балаклії місцевий мешканець допомогав ворогу будувати «правоохранительную систему», не маючи жодного досвіду роботи на цьому напрямі.

Влітку минулого року він добровільно обійняв посаду «бійця спеціального відділення швидкого реагування» у псевдоправоохоронному органі.

Чоловік охороняв склади з російською гуманітарною допомогою та адмінбудівлі. Крім того, він «зливав» російським військовослужбовцям інформацію про місцевих мешканців з проукраїнською позицією та про тих, у кого родичі проходять службу у ЗСУ.

Правоохоронці викрили колаборанта, його було взято під варту.

У судовому засіданні колаборант свою вину не визнав. На думку колаборанта, він просто працював в «охоронній фірмі».

Обвинувальний вирок виніс Комінтернівський районний суд м. Харкова. Чоловіку призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судових та правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років з конфіскацією всього належного йому майна.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — співробітники Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Харківська обласна прокуратура