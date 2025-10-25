13 років ув’язнення за сексуальний злочин проти дитини отримав житель Кіровоградщини

Кропивницький апеляційний суд підтримав позицію прокурорів та залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким 48-річного жителя Кіровоградщини засуджено до 13 років позбавлення волі за злочин проти статевої недоторканості малолітньої (ч. 4 ст. 152 КК України).

Подія сталася у 2022 році на території Кропивницького району.

Прокурори у суді довели, що чоловік скористався довірою родини та вчинив дії сексуального характеру щодо дитини. Під час слідства зібрано достатньо доказів — покази потерпілої, свідків, результати експертиз та інші матеріали, що беззаперечно підтвердили вину обвинуваченого.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Захист оскаржував вирок, однак апеляційний суд залишив скарги без задоволення. Колегія суддів апеляційного суду дійшла висновку, що суд першої інстанції всебічно дослідив обставини справи обґрунтовані та підтверджені матеріалами кримінального провадження.

Кіровоградська обласна прокуратура