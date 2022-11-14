13 років ув’язнення за смертельний розбій: харківській суд покарав рецидивіста

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним раніше судимого 26-річного чоловіка за фактом розбою, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК України), та призначив покарання у виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Прокурори у суді довели, що у жовтні минулого року засуджений, перебуваючи в одному з харківських ресторанів, вступив у конфлікт з гостем. Під час сварки він схопив чоловіка за светр та вивів на вулицю, де почав бити. Від ударів потерпілий знепритомнів.

Скориставшись безпорадним станом чоловіка, зловмисник викрав у нього телефон, гаманці, золотий ланцюг та інше майно на загальну суму майже 35 тисяч гривень. І на цьому засуджений не зупинився: він зняв з потерпілого куртку та шапку, надягнув на себе і втік. Чоловік пролежав у безпритомному стані, поки не приїхали медики. Потерпілий тривалий час перебував на лікуванні, а у лютому помер.

9 листопада Дзержинський раойнний суд м. Харкова виніс обвинувальний вирок. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура