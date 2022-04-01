13 років за ґратами – в апеляції підтверджено покарання для вбивці вагітної жінки

Опубликовано

За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури суд апеляційної інстанції залишив без змін вирок щодо 25-річного мешканця Золочівського району, якого засуджено до покарання у виді 13 років позбавлення волі за умисне вбивство жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності (ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, а судом підтверджено, що на початку січня 2018 року підсудний, будучи у стані алкогольного сп’яніння, задушив свою вагітну співмешканку, після того як наніс їй численні тілесні ушкодження.

Суд восстановил непривитую учительницу на работе – она и не думает вакцинироваться | Украинская правда

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Львівської обласної прокуратури та залишив вирок без змін.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури

Like

Метки:

Читайте также: