13 років за ґратами – в апеляції підтверджено покарання для вбивці вагітної жінки

За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури суд апеляційної інстанції залишив без змін вирок щодо 25-річного мешканця Золочівського району, якого засуджено до покарання у виді 13 років позбавлення волі за умисне вбивство жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності (ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, а судом підтверджено, що на початку січня 2018 року підсудний, будучи у стані алкогольного сп’яніння, задушив свою вагітну співмешканку, після того як наніс їй численні тілесні ушкодження.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Львівської обласної прокуратури та залишив вирок без змін.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури