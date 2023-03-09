13 років за ґратами проведе російський інформатор, який з перших днів оборони Сєвєродонецька наводив вогонь на ЗСУ та обласний гумштаб

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луганської обласної прокуратури засуджено жителя Сєвєродонецька, який з перших днів повномасштабного російського вторгнення допомагав обстрілювати оборонні позиції Збройних Сил України.

Суд визнав його винним у державній зраді (ч. 1 ст.111 КК України) та призначив покарання – 13 років позбавлення волі.

Ворожого інформатора затримано та взято під варту на початку березня 2022 року.

В інтересах держави-агресора діяв 23-річний учасник організованої злочинної групи, обвинувачений у збуті наркотичних засобів та психотропів через телеграм-канал. Також він був раніше судимий за наркозлочин.

Прокурори у суді довели, що під час підготовки до оборони міста чоловік за грошову винагороду наводив ворожий вогонь на укріплення українських захисників.

Він відстежував на вулицях Сєвєродонецька чисельність та маршрути переміщення особового складу, захисні укріплення, місця зосередження бойової техніки та озброєння ЗСУ. Цю інформацію також шукав у соцмережах та телеграм-каналах, де її оприлюднювали проросійськи налаштовані підписники.

Цілі для ураження позначав на гугл-картах, робив скріншоти та відправляв через месенджер. Після цього повідомляв свого куратора про наслідки «прильотів».

Задокументовано, що зрадник передав координати обласного волонтерського штабу, що розміщувався на базі Льодового палацу спорту. Він зробив мітку «штаб тероборони» та повідомив ворогу про перебування у приміщенні значної кількості українських військовослужбовців.

Розвіддані засуджений надсилав представнику незаконного збройного формування «лнр», який з 2014 року у складі окупаційних військ рф воює проти України.

Досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури