₴13 тис. за встановлення інвалідності: у Житомирі на хабарі викрили члена ЛКК обласної медустанови

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури лікареві обласної медустанови повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, лікар-пульмонолог обласного комунального медичного закладу, член лікарсько-консультативної комісії, вимагав від пацієнта неправомірну вигоду на суму 13 тис. грн.

За таку суму він пообіцяв уродженцю Житомирського району видати висновок ЛКК про підтвердження його тимчасової непрацездатності та направлення до МСЕК для встановлення групи інвалідності.

06.12.2023 лікаря викрили «на гарячому» та затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вилучено неправомірну вигоду, яку він тримав у кишені лікарського халата.

Наразі тривають слідчі (розшукові) дії, встановлюється причетність до злочину інших осіб.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Корупційний злочин викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та ГУНП в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури