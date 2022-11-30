13 ударів ножем – за вбивство, скоєне кілька років тому, засуджено мешканця Лубен

За публічного обвинувачення Лубенської окружної прокуратури 60-річного місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві жінки, скоєному у Лубнах 6 років тому. Лубенським міськрайонним судом особі призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі.

Вказаний злочин правоохоронці Лубенщини розкрили у лютому цього року.

Для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення, проведено значний обсяг слідчих і процесуальних дій та понад 40 експертиз (молекулярно-генетичних, імунологічних та інших).

За даними слідства, у квітні 2016 року неодноразово судимий лубенець, перебуваючи на території колишньої товарної станції, через раптово виниклі неприязні стосунки завдав своїй знайомій ножем у спину 13 ударів, несумісних із життям.

Дії фігуранта, який вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин, кваліфіковано за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство особою, яка раніше вчинила умисне вбивство).

За процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Лубенським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури