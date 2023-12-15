14 років позбавлення волі отримав експомічник начальника херсонської виправної колонії за колабораційну діяльність

За публічного обвинувачення прокурорів Київської міської прокуратури колишнього співробітника Північної виправної колонії № 90 визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Вироком суду його засуджено до 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державної влади на строк 10 років з конфіскацією всього належного майна.

Прокурори у суді довели, що засуджений після захоплення Херсона, порушуючи присягу працівника правоохоронного органу, добровільно зайняв посаду в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Він зайняв посаду так званого «начальника Херсонского следственного изолятора».

Чоловік виконував злочинні накази та розпорядження представників країни-агресора, сприяючи становленню незаконних окупаційних правоохоронних органів.

Також він організовував здійснення охорони осіб, поміщених до незаконно створеної установи.

Досудове розслідування здійснювали слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві.

Київська міська прокуратура