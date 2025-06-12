14 років ув’язнення за вбивство перехожого отримав 18-річний житомирянин

Прокурор Житомирської обласної прокуратури підтримав публічне обвинувачення у справі проти 18-річного жителя м. Житомира, який вбив випадкового перехожого з особливою жорстокістю та з хуліганських мотивів (п.п. 4, 7 ч. 2 ст. 115 КК України).

Як повідомлялось раніше, засуджений, з хуліганських мотивів, через відмову дати йому цигарки, наніс випадковому перехожому 95 колото-різаних ран по всьому тілу.

Потерпілого госпіталізували до місцевого лікувального закладу, однак внаслідок тяжкості та чисельності тілесних ушкоджень, медикам не вдалося врятувати його життя.

Корольовський районний суд м. Житомира визнав 18-річного чоловіка винним та призначив покарання у виді 14 років позбавлення волі.

Вирок не набрав законної сили, прокурором на вказане рішення суду готується апеляційна скарга у зв’язку з м’якістю призначеного покарання.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури