14 років в’язниці з конфіскацією отримав вінничанин, який зарізав 82-річну бабусю

Суд Немирівського району на Вінничині виніс вирок чоловіку, який вбив та пограбував 82-річну пенсіонерку.

У вересні минулого року підсудний серед ночі прокрався до помешкання бабусі з метою пограбування.

Коли жінка почула шум, вирішила чинити опір нахабному грабіжнику.

Чоловік завдав пенсіонерці чисельних ножових поранень, після чого втік з награбованим.

Дії засудженого кваліфіковані за ч. 4 ст. 187 КК України (Розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Чоловік отримав 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.