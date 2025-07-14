14 років за ґратами проведе колаборант, який допомагав окупантам створювати «тюрму» в Херсоні

За матеріалами Державного бюро розслідувань Херсонський міський суд визнав винним у колабораційній діяльності колишнього заступника начальника відділу державної установи «Північна виправна колонія №90».

Після тимчасової окупації Херсону чоловік добровільно перейшов на бік ворога. За його участі окупанти створили фейкову пенітенціарну установу, що функціонувала за законами рф. Фігурант обійняв у ній керівну посаду, отримував зарплатню в рублях, мав дозвіл на безперешкодний проїзд блокпостів загарбників і право носіння зброї.

Крім того, він публічно склав присягу на вірність рф та отримав російський паспорт.

Після звільнення Херсону зрадник не встиг втекти та переховувався у місті. Його затримали працівники ДБР спільно з СБУ.

Суд визнав експосадовця винним за ч. 7 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність) та призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на 14 років і конфіскацією усього майна.

Також рішенням суду його позбавлено спеціального звання – підполковник внутрішньої служби.

Процесуальне керівництво здійснювала Херсонська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань