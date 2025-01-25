$14000 за непридатність до військової служби: на Тернопільщині судитимуть учасників злочинної групи

Серед обвинувачених — двоє місцевих приватних підприємців, які організували схему ухилення від мобілізації.

У ході досудового розслідування слідчі поліції встановили, що фігуранти вимагали неправомірну вигоду від жителя Тернополя за вирішення питання про визнання його тимчасово непридатним до військової служби. Вони переконували, що мають вплив на членів військово-лікарської комісії та посадових осіб територіального центру комплектування. Свої послуги оцінили у 14 тисяч доларів.

Протиправну діяльність ділків викрили оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та військової контррозвідки СБУ у взаємодії зі слідчими поліції Тернопільщини.

Поліцейські затримали їх після отримання неправомірної вигоди. На підставі зібраних доказів фігурантам було оголошено підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Слідчі ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону завершили досудове розслідування кримінального провадження. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області