₴142 млн. шкоди через службову недбалість – судитимуть одного із екскерівників Одеського морського торговельного порту
Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт щодо одного із колишніх керівників ДП «Одеський морський торговельний порт» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Розслідуванням встановлено, що один із колишніх керівників державного підприємства протягом 2017-2019 років не забезпечив належного та ефективного використання майна підприємства – морських буксирів. Під виглядом «надання послуг» він передав їх у фактичну погодинну оренду приватним юридичним особам за заниженими тарифами.
Внаслідок неналежного виконання посадовцем своїх службових обов’язків ДП «Одеський морський торговельний порт» недоотримало 142 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet