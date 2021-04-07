₴142 млн. збитків через службову недбалість – підозрюють екскерівника підрозділу Одеського морського торговельного порту

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру одному із колишніх керівників ДП «Одеський морський торговельний порт» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки ( ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, упродовж 2018-2019 років колишній керівник одного з підрозділів держпідприємства уклав економічно невигідні договори про нібито надання послуг суб’єктам підприємницької діяльності – передачу держмайна у користування за заниженим тарифом. Насправді ж передав у постійну оренду морські буксири, які перебували в оперативному управлінні порту.

В свою чергу підприємці використовували буксири для надання послуг з буксирування судновласникам. При цьому ДП «Одеський морський торговельний порт» мало можливість самостійно надавати такі послуги або на більш економічно вигідних умовах.

Внаслідок неналежного виконання посадовцем своїх службових обов’язків ДП «Одеський морський торговельний порт» недоотримало 142 млн грн.

Досудове розслідування триває і здійснюється слідчими Управління СБУ в Одеській області.

На важливості розслідування подібних злочинних схем наголошував Президент України під час робочого візиту до Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора