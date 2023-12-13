15 000 доларів хабаря за спробу незаконного виїзду з України – засуджено одного з лікарів медичного закладу у Львові

За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури суд визнав винним лікаря одного з комунальних медичних закладів Львова у наданні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України).

Йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що у березні 2022 року, лікар-інфекціоніст, будучи військовозобов’язаним, попри встановлену чинним законодавством заборону, намагався виїхати до Республіки Польщі.

Для цього він намагався надати неправомірну вигоду в розмірі 15 000 доларів США двом співробітникам Служби безпеки України, за «вирішення питання» щодо безперешкодного перетину ним державного кордону. Однак, офіцери спецслужби у встановленому порядку повідомили керівництво про протиправну пропозицію.

Фігуранта було затримано правоохоронцями під час одержання усієї суми запропонованих коштів.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області, за матеріалами та оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБ України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури