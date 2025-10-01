15 000 доларів за уникнення відповідальності за СЗЧ – затримано організатора схеми

Окрім уникнення відповідальності за самовільне залишення частини, зловмисник обіцяв допомогти зняти громадянина з розшуку та перевести його до тилової частини з подальшою демобілізацією. Це питання мав «вирішити», посилаючись на свої знайомства в ЗСУ.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції затримали ділка одразу після одержання ним 15 000 доларів неправомірної вигоди в порядку статті 208 КПК України.

Слідчі поліції оголосили його про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України