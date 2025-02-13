15 000 доларів за відстрочку від мобілізації: 37-річного одесита викрили в організації незаконного переправлення ухилянтів за кордон

За вказану суму зловмисник обіцяв «допомогти» з оформленням документів, що дали б змогу безперешкодно виїхати з України. Ділка затримали під час отримання грошей за «послуги». Йому загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили та припинили протиправну діяльність жителя Одеси оперативники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області та слідчі відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 спільно з прикордонниками.

Правоохоронці задокументували, як фігурант підшукав серед знайомих чоловіка призовного віку та повідомив йому, що може забезпечити його шестимісячною відстрочкою від призову на військову службу за станом здоров’я. Вона дала б можливість безперешкодно виїхати за кордон. Свої послуги зловмисник оцінив у 15 тисяч доларів.

Ділка затримали «на гарячому», щойно клієнт передав йому обумовлену суму. Слідчі вилучили вказані гроші, а також мобільний телефон, автівку правопорушника, документи, що мають інтерес для слідства.

Зібравши достатню кількість доказів, слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про організацію незаконного переправлення осіб через державний України, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, вчинене з корисливих мотивів. Такі дії караються позбавленням волі на строк до девʼяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 908400 гривень. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

В рамках провадження поліцейські встановлюватимуть громадян, які вже встигли скористатись «послугами» зловмисника.

Одеське районне управління поліції № 1