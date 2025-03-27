15 000 євро виїзд військовозобов’язаного за кордон у вагоні поїзда – судитимуть львів’янина

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 66-річного львів’янина. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Слідством встановлено, що влітку минулого року обвинувачений організував протиправну схему одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіка призовного віку за кордон, зокрема, у Польщу.

Згідно попереднього плану, фігурант за 7 000 доларів США мав посприяти з підготовкою документів, які нададуть нібито законні підстави для безперешкодного перетину держкордону.

Проте у вересні обвинувачений запропонував інший варіант для реалізації плану переправлення: «клієнт» мав перетнути кордон як помічник машиніста у вантажному вагоні потяга, який прямуватиме зі Львова. Якщо з цим виникнуть проблеми, то військовозобов’язаний мав заховатися у вагоні-купе іншого потяга і так виїхати за кордон.

Ціна такої послуги становила 15 000 євро.

Обвинуваченого затримали в порядку ст. 208 КПК України після отримання всієї обумовленої суми коштів.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід – Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури