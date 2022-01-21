15-річного жителя Житомирського району взяли під варту за зґвалтування малолітньої дитини

Ювенальний прокурор Чуднівської окружної прокуратури забезпечив участь у розгляді клопотання стосовно підозрюваного у скоєнні особливо тяжкого злочину проти малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

За результатом розгляду підозрюваному застосовано тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення грошової застави на суму понад 190 тис. грн, про що Чуднівським районним судом винесено відповідну ухвалу.

Нагадаємо, особливо тяжкий злочин на початку січня цього року скоїв 15-річний житель Житомирського району. Будучи у стані алкогольного сп’яніння, увечері, скориставшись тим, що навколо не було нікого із дорослих, застосував фізичне насильство стосовно 11-річної дитини та вчиним дії сексуального характеру.

Досудове розслідування проводить відділення поліції № 5 Житомирського райуправління поліції.

Чуднівська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання – позбавлення волі строком від 10 до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним виробком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури