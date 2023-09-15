15-річного жителя Білгород-Дністровського району затримали за підозрою у грабежі, крадіжці та умисному знищенні майна односельця

Подія сталася в одному із сіл Саратської територіальної громади. Правопорушнику слідчі вже повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

До поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що на околиці села Миняйлівка Саратської територіальної громади горить автівка. Правоохоронці оперативно відреагували на виклик та прибули на місце події.

Розслідуючи обставини події, слідчі встановили, що серед ночі між двома жителями села 15 та 21 років виник словесний конфлікт, в ході якого 15-річний юнак, що був у нетверезому стані, наніс своєму старшому товаришу удар ногою в обличчя, після чого забрав у нього мобільний телефон та газовий пістолет.

Бажаючи подальшого з’ясування стосунків, неповнолітній правопорушник сів за кермо автомобіля «ВАЗ», яким користувався потерпілий, та разом з ним направився на околицю села. Коли ж приїхали, 21-річний чоловік пішки попрямував додому, а обурений юнак, бажаючи помститися односельцю, підпалив його автомобіль, але перед цим привласнив ще один мобільник потерпілого, діставши його з речового ящика.

Зловмисника правоохоронці викрили «по гарячих слідах» та затримали в процесуальному порядку.

«Зібравши достатньо доказів, слідчі під процесуальним керівництвом прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчиненому в умовах воєнного стану; у таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану; а також в умисному знищенні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Ці злочини кваліфікуються за ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України відповідно. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Слідство триває», – прокоментував начальник відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Андрій Мащенко.

Слідство триває.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини