15-річному жителю Кременчуцького району повідомлено про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини

Юнакові інкримінують зґвалтування (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України) неповнолітньої жительки с. Бреусівка Козельщинської тергромади. Нагадаємо, тіло дівчини виявили 30 квітня на узбіччі місцевої дороги перехожі.

Результати експертного дослідження та зібрані в процесі досудового розслідування докази стали підставою для підозри у зґвалтуванні неповнолітньої. На підставі отриманих даних слідчі відділу № 2 Кременчуцького районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури, вручили підозру у скоєнні злочину 15-річному хлопцю, з яким загибла відпочивала в одній компанії.

За попередньою інформацією слідства, напередодні ввечері потерпіла гостювала у будинку знайомого, в компанії двох 15-річних юнаків, 17-річної дівчини та 20-річного молодика. Вони разом вживали спиртні напої.

На даний час слідчі поліції здійснюють розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство (ч. 1 ст. 115), зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152) та ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, якщо це діяння спричинило смерть потерпілої особи (ч. 3 ст. 136).

Іван Жук, начальник Кременчуцького районного управління поліції, зазначив: «Наразі у кримінальних провадженнях триває ряд експертиз, а також проводяться необхідні слідчі дії для встановлення істини у справі. Ретельно вивчаються всі обставини злочину для визначення ролі кожного учасника події та надання їх діям об’єктивної юридичної оцінки».

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького

районного управління поліції)