15 років позбавлення волі отримав Волинянин за убивство тещі з особливою жорстокістю

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення вдруге 57-річним жителем села Заболоття Ковельського району умисного вбивства, цього разу – з особливою жорстокістю (п.п. 4, 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Звільнившись у травні 2021 року із місць позбавлення волі, де відбував покарання також за вбивство, вчинене у 2015 році на території Російської Федерації, чоловік удруге вбив людину 16 грудня 2021 року.

Поконфліктувавши із 75-річною тещею, нетверезий зловмисник почав її бити – і продовжував такі дії цілу добу, доки жінка не померла від отриманих травм.

Наступних 15 років визнаний винуватим у вчиненні цього злочину чоловік перебуватиме за ґратами.

Пресслужба обласної прокуратури