15 років позбавлення волі отримав житель Виноградова за вбивство, побиття знайомої і грабіж

За публічного обвинувачення прокурора Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури 36-річного місцевого мешканця засуджено до 15 років ув’язнення за нанесення тілесних ушкоджень, умисне вбивство та грабіж (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 186 КК України).

Подія трапилася наприкінці січня цього року. Обвинувачений запросив у гості знайомих, а коли ті зібралися йти додому, влаштував суперечку та не випускав подружжя за територію будинку. Між власником помешкання та потерпілим зав’язалась суперечка, в ході якої фігурант наніс чоловіку удари кулаками по обличчю. А коли той впав, виноградівець продовжив наносити удари ногами по голові, від яких громадянин помер на місці інциденту.

Обвинувачений наніс і кілька легких тілесних ушкоджень жінці потерпілого, коли та намагалась припинити бійку між чоловіками. Усвідомивши, що трапилось, господар будинку забрав у своєї бабусі, разом із якою проживав, грошові заощадження в сумі 3500 доларів та покинув місце вчинення злочину.

Наступного дня чоловіка затримали, відтоді він утримується під вартою. Там він і перебуватиме до набрання вироком законної сили. Зауважимо, що за місцем проживання закарпатця характеризували негативно, раніше його вже притягали до кримінальної відповідальності.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури