15 років позбавлення волі – у суді доведено винуватість жителя Гайсинського району в умисному вбивстві знайомої

Ладижинський міський суд Вінницької області визнав обґрунтованими доводи прокурора Вінницької обласної прокуратури та визнав винуватим 44-річного жителя Гайсинського району у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Прокурором доведено, що раніше судимий за вбивство 44-річний чоловік 19.12.2022 о 6 годині ранку прийшов до квартири своєї знайомої щоб позичити в неї 600 грн. Жінка надала йому у борг половину грошей. Між ними виник словесний конфлікт, у ході якого у чоловіка виник злочинний умисел на заподіяння їй смерті. Він наніс кілька ударів кулаком по голові потерпілій від яких вона впала на підлогу.

Після чого, діючи умисно, усвідомлюючи, що посягає на життя іншої особи, передбачаючи і свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у виді смерті жінці, застосовуючи значну фізичну силу, зловмисник ударив її головою об підлогу, спричинивши тілесні ушкодження від яких потерпіла померла на місці події.

Не бажаючи бути викритим чоловік з місця злочину зник.

Суд визнав підсудного винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Слідчого Управління ГУНП у Вінницькій області.

На цей час вирок законної сили ще не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури