15 років позбавлення волі за вбивство дівчини біля Лисої Гори – прокуратура домоглася реального покарання вбивці

За підтримання публічного обвинувачення Харківської обласної прокуратури Червонозаводський районний суд м. Харкова визнав винним 18-річного хлопця за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України), та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2019 року хлопець, перебуваючи біля яру неподалік Лисої Гори у м. Харкові, на ґрунті особистих неприязних стосунків, наніс своїй знайомій чисельні удари по голові.

Вважаючи, що заподіяних тілесних ушкоджень недостатньо для настання смерті дівчини, хлопець дістав ніж, який був у нього при собі, та наніс ним кілька ударів по різних частинах тіла потерпілої, після яких дівчина померла.

Будучи впевненим, що дівчина мертва, хлопець поховав її неподалік будинку, де проживав.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова від 26 жовтня 2021 року 18-річного хлопця визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України, та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Також задоволено цивільний позов матері потерпілої про стягнення моральної шкоди на суму 1 млн грн.

Довідково: вирок не набрав законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури