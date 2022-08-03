15 років позбавлення волі за вбивство активістки Ірини Ноздровської – оголошено вирок

Прокурори Київської обласної прокуратури підтримали обвинувачення стосовно громадянина за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Під час судового розгляду доведено, що у грудні 2017 року в селі Демидів засуджений на зупинці громадського транспорту з ножем кинувся на потерпілу. Він завдав їй значну кількість ударів в область обличчя та шиї. Після цього скинув тіло до річки неподалік села. Смерть активістки настала внаслідок чисельних колото-різаних ран.

Суд визнав обґрунтованими представлені прокурорами докази, визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

За клопотанням прокуратури під час судового розслідування він перебував під вартою.

Київська обласна прокуратура