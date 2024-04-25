15 років тюрми отримало подружжя російських агентів, яке скоригувало ракети окупантів на лікарню в Херсоні

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримали ще двоє агентів фсб, які діяли у Херсоні.

Зловмисники коригували ракетні удари росії по військовій та медичній інфраструктурі обласного центру.

Задокументовано, що на початку 2023 року саме за їх наведенням окупанти обстріляли місцеву лікарню.

У січні того ж року співробітники СБУ затримали обох коригувальників ворожого вогню.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив обом зловмисникам 15 років тюрми.

Як встановило розслідування, засудженими є чоловік та дружина із Херсона, які проживали у цивільному шлюбі.

На початку січня 2023 року вони потрапили у поле зору агресора, коли відгукнулися на «пропозицію» фсб в одному з російських телеграм-каналів.

Після дистанційного вербування російська спецслужба визначила завдання для своїх агентів: збирати інформацію про розташування підрозділів Сил оборони.

Також агресора цікавили можливі місця стаціонарного лікування поранених українських воїнів.

Для передачі розвідданих фігуранти використовували месенджер і за це отримували гроші на власні банківські картки.

На підставі матеріалів розслідування Служби безпеки суд визнав агента-чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зраза, вчинена в умовах воєнного стану), а його дружину за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану).

Слідчі дії проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України