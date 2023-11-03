15 років тюрми отримав зрадник, який наводив російські «Гради» на Нікополь

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб. Він коригував ракетно-артилерійські та дронові удари рф по прифронтовій території на півдні Дніпропетровщини.

Саме за його координатами агресор намагався знищити портову інфраструктуру Нікополя та місцеві судноплавні засоби.

Крім того, серед основних завдань, які йому ставив ворог, було встановлення локацій підрозділів ЗСУ поблизу акваторії р. Дніпро.

Втім, військові контррозвідники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали. Це дозволило провести комплексні заходи для убезпечення Сил оборони від обстрілів з російських «Градів», ствольної артилерії та дронів-камікадзе.

За матеріалами української спецслужби суд призначив зраднику 15 років тюрми з конфіскацією майна.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився військовослужбовець, який проходив службу в одній з військових частин ЗСУ.

Після початку повномасштабного вторгнення рф його дистанційно завербував кадровий співробітник фсб.

До «уваги» агресора військовий потрапив через свою матір, яка проживає у тимчасово окупованому Енергодарі і контактує із російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Заходи проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Служба безпеки України