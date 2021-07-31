15 років ув’язнення отримав покидьок за зґвалтування малолітньої доньки співмешканки

Чоловік майже 2 роки проживав спільно із жінкою та її малолітніми доньками, коли вона працювала – залишався з дітьми.

Наприкінці минулого року матір помітила неладне та здогадалась про вчинення відносно її 12-річної доньки неправомірних дій сексуального характеру.

Як почала розпитувати налякану дівчинку – виявилось, що таке трапилось з нею не вперше. Вона призналась, що вітчим кілька разів намагався її зґвалтувати та двічі це зробив.

Під час слідства та судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав, однак на підставі зібраних та наданих до суду доказів стороною обвинувачення винуватість особи доведено повністю.

Вироком Ярмолинецького районного суду його засуджено за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 та ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України з призначенням покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років.

Вирок законної сили не набрав та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури