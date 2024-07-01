15 років ув’язнення отримала російська агентка, яка шпигувала за оборонцями Часового Яру

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до реального терміну ув’язнення засуджено ще одну агентку фсб, яка діяла на Донеччині.

Зловмисниця намагалася виявити і передати в рф локації ЗСУ в районі Часового Яру.

Найбільше ворога цікавили напрямки руху та орієнтовна кількість бронетехніки українських військ, які ведуть безперервні бої за місто.

Щоб отримати розвіддані, агентка об’їжджала навколишні селища і приховано фотографувала «потрібні» об’єкти.

Під час розвідувальних вилазок вона використовувала громадський транспорт, а для конспірації – постійно змінювала маршрути.

Контррозвідники СБУ затримали російську агентку на гарячому у січні 2024 року, коли вона проводила дорозвідку в районі можливих локацій українських захисників.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась мешканка Костянтинівки, яку після початку повномасштабної війни дистанційно завербувала фсб.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Рівненській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Служба безпеки України