15 років ув’язнення отримала зрадниця, яка наводила російські ракети на Житомирщину
За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення отримала агентка російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), яка діяла на Житомирщині. Зловмисниця коригувала ракетно-дронові удари агресора по Силах оборони.
За матеріалами справи, фігурантка намагалася дізнатися локації ремонтних баз для важкого озброєння ЗСУ.
Співробітники СБУ затримали агентку у серпні 2023 року, коли вона готувалася до втечі в росію. Тоді російське гру планувало «евакуювати» свою поплічницю до рф транзитом через треті країни.
Як встановило розслідування, агенткою виявилася 43-річна переселенка з Донеччини. Після початку повномасштабної війни жінка спочатку переїхала до Києва, а потім орендувала помешкання у Житомирській області.
Вона шукала «виходи» на воєнну розвідку рф через російські соцмережі. Там зрадниця залишала повідомлення, де пропонувала свої послуги як інформаторки.
Також зловмисниця використовувала свою особисту сторінку в заборонених «Однокласниках» для героїзації бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер» і виправдовувала їхні злочини.
Після дистанційного вербування агентка отримала оперативний псевдонім та інструкцію для подальших дій у регіоні.
Отримані відомості вона передавала російському куратору через анонімні чати у месенджері та електронну пошту.
На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Розслідування проводили за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.Tweet