15 років ув’язнення отримала зрадниця, яка наводила російські удари по Харкову

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала ще одна російська агентка, яка діяла у Харкові.

Вона коригувала ракетно-бомбові удари рф по прифронтовому місту. Серед пріоритетних цілей ворога були штаби, запасні командні пункти та логістичні хаби Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю на початку 2024 року, коли вона готувала агентурний «звіт» з координатами для вогневого ураження.

За даними слідства, ворожою коригувальницею виявилась 36-річна безробітна харків’янка, яка залишала прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах.

На одному з них її дистанційно завербував російський спецслужбіст і згодом поставив завдання працювати на ворога.

Щоб зібрати геолокації, жінка самостійно обходила або об’їжджала громадським транспортом територію обласного центру та його околиці.

У разі виявлення потенційних цілей агентка проводила додаткову дорозвідку поблизу об’єкта: фотографувала його периметр та позначала відповідні координати на гугл-картах.

Під час обшуків у зловмисниці вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який вона використовувала для контактів з російським куратором.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України