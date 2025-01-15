15 років ув’язнення отримала зрадниця, яка входила до агентурної мережі російського ГРУ у Миколаєві
За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримала учасниця агентурної мережі російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), яка шпигувала у Миколаєві.
Контррозвідка СБУ нейтралізувала ворожий осередок у травні 2022 року. Тоді на території обласного центру затримали 5-х російських агентів.
Одна з них – колишня військова, яка працювала в міському центрі донорства і мала доступ до особистих даних пацієнтів, зокрема військовослужбовців.
За завданням куратора засуджена намагалась виявити і «злити» російським окупантам місця дислокації особового складу ЗСУ в Миколаєві.
Отримані відомості вона мала намір направити до російського гру через резидента ворожої агентури – Віктора Логінова.
На початку повномасштабної війни він проживав у Херсоні і пішов на співпрацю з окупантами під час окупації міста.
Служба безпеки завчасно викрила російську агентку і тим самим зірвала плани ворога.
На підставі доказів, зібраних СБУ, агентку визнано винною за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення державної зради в умовах воєнного стану).
Вироком суду їй призначено 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Також заочну підозру за державну зраду отримав резидент агентурної групи рф. Тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.Tweet