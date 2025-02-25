15 років ув’язнення отримала зрадниця, яка «зливала» рашистам позиції ЗСУ на Донеччині

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка фсб, яку у січні 2024 року затримали на Донеччині.

Мова йде про 33-річну працівницю будинку культури у місті Новогродівка, яка передавала окупантам бойові позиції Сил оборони на найгарячішому напрямку фронту – Покровському.

За даними контррозвідки СБУ, тоді ворога найбільше цікавили геолокації укріпрайонів, блокпостів та артилерійських позицій українських військ.

Для збору розвідданих жінка на маршрутних таксі долала сотні кілометрів у районах Курахового, Мирнограда, Новогродівки, Селидового та Михайлівки.

Там вона приховано фіксувала ймовірні локації ЗСУ і месенджером передавала координати своєму російському куратору. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Задокументовано як зрадниця відправляла йому агентурні «звіти» у вигляді позначок на електронних картах з назвою об’єктів.

Контррозвідники СБУ провели комплексні заходи для убезпечення місць розташування українських захисників і затримали агентку фсб в її помешканні.

Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон з анонімним чатом, який використовувала для контактів з фсб.

За даними слідства, жінка потрапила у поле зору окупантів восени 2023 року, коли публікувала антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах.

Після одного з таких «дописів» на неї у месенджері вийшов кадровий співробітник фсб і запропонував співпрацю в обмін на «привілеї», які їй пообіцяв у разі захоплення регіону.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України