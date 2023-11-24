15 років ув’язнення отримав агент ФСБ, який на початку літа готував ракетні удари по Вінниці

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент фсб, який у червні цього року займався підготовкою повітряних атак рф по Вінниці.

Для виконання ворожого завдання він протягом кількох тижнів обходив вулиці міста та приховано фотографував місця базування та шляхи переміщення Сил оборони.

Таким чином він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки ЗСУ.

Також російський агент розвідував територію навколо важливих промислових об’єктів для визначення рівня їхньої захищеності й технічного стану.

Розвідінформація потрібна була агресору для прицільних ударів по обласному центру із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання. Тим самим було зірвано плани загарбників щодо проведення серії повітряних атак по місту.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.

Як встановило слідство, зрадником є 30-річний місцевий житель, який активно підтримував збройну агресію рф проти України в російських соцмережах.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для прихованої фотофіксації та листування з агресором.

На підставі зібраних доказів суд визнав агента фсб винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України