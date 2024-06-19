15 років ув’язнення отримав агент рашистів, який коригував ракетні удари по Одесі

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який діяв на Одещині.

Зловмисник коригував повітряні удари рф по території південного регіону України. Передусім мова йде про ракетно-дронові атаки на цивільну інфраструктуру обласного центру.

Для наведення ворожого вогню агент фіксував геолокації потенційних цілей, а потім месенджером направляв їх своєму російському куратору.

Крім того, після обстрілів міста він обходив місця «прильотів», щоб з’ясувати їхні наслідки і «прозвітувати» про це фсб.

Одночасно зловмисник намагався виявити пункти базування зенітно-ракетних комплексів ППО, що обороняють Одесу.

Співробітники СБУ затримали російського агента у березні 2023 року на спробі передачі розвідданих агресору.

За даними слідства, ворожим поплічником є місцевий житель, ідейний прихильник рашизму.

Під час обшуку в помешканні зрадника вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів його визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд призначив зловмиснику 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України