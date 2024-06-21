15 років ув’язнення отримав агент рашистів, який наводив російські «Смерчі» на Харків

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський агент, який діяв у Харкові на початку повномасштабного вторгнення рф.

Зловмисник регулярно обходив територію міста, де приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони.

Отримані відомості агент месенджером передавав «зв’язковому» – спецпризначенцю загону швидкого реагування росгвардії «Рись», який співпрацював з фсб.

Розвіддані потрібні були окупантам для здійснення масованих ударів по Харкову із використанням реактивних систем залпового вогню «Ураган» та «Смерч».

Під час обшуку в помешканні фігуранта вилучено:

мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами злочинів;

понад 400 набоїв до пістолетів;

копію його російського паспорта, виданого у 2018 році.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання боєприпасів).

Фігуранту призначено 15 років тюрми.

Крім того встановлено особу «зв’язкового» окупантів – це зрадник Олександр Слісаренко, який ще у 2014 році приєднався до підконтрольної рф терористичної організації «лнр».

Згодом його призначили до спецназу росгвардії, а після захоплення Куп’янська він був заступником очільника окупаційної адміністрації рф з «внутрішньої політики».

У березні 2024 року Служба безпеки заочно повідомила йому про підозру і проводить заходи щодо притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України