15 років ув’язнення отримав агент рашистів, який шпигував за оборонцями Харкова під виглядом поїздок на дачу

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який діяв у Харкові. Зловмисник шпигував за локаціями Сил оборони прифронтового міста.

Як встановило розслідування, завдання ворога виконував 21-річний місцевий агент фсб, якого окупанти завербували через Телеграм-канал, де він публікував антиукраїнські коментарі.

Під виглядом поїздок на дачу поблизу передової фігурант відслідковував позиції артилерії та радіолокаційних комплексів ППО, які захищають місто.

Одночасно він шукав на місцевості сліди танкових гусениць та колісної бронетехніки українських військ, щоб передати відповідні координати.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його «на гарячому» у січні цього року, коли він проводив дорозвідку поблизу обласного центру.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів колегія суддів визнала агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України