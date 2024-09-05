15 років ув’язнення отримав корегувальник, який наводив російські ракети на Запоріжжя

За доказовою базою Служби безпеки до реального терміну ув’язнення засуджено агента фсб, який діяв у прифронтових районах на Запоріжжі.

Зловмисник розвідував локації Сил оборони поблизу передової та коригував повітряні удари рф по цивільній інфраструктурі обласного центру.

Серед пріоритетних цілей ворога були також оборонні заводи і пункти базування підрозділів ЗСУ та Нацгвардії.

В обмін на співпрацю окупанти обіцяли фігуранту «посаду», у разі захоплення міста.

За матеріалами справи, таким чином зрадник планував вступити до лав так званих «розстрільних загонів» рф, щоб вбивати українських патріотів.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента під час спецоперації у серпні 2022 року.

Як встановило розслідування, зрадником виявився місцевий житель, якого дистанційно завербував кадровий співробітник 5-ї служби фсб.

Для проведення розвідувально-підривної діяльності агент одержував на власну банківську картку грошові «перекази» від фсб. При обшуках її виявили в оселі зловмисника разом із телефоном, який фігурант використовував для зв’язку з окупантами.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому призначено покарання у виді 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України