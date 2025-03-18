15 років ув’язнення отримав «кріт» ФСБ, який шпигував на оборонному заводі Кіровоградщини

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент фсб рф, який діяв на Кіровоградщині.

Як встановила контррозвідка та слідчі СБУ, поплічник агресора був «інтегрований» до оборонної компанії регіону для збирання розвідданих всередині об’єкта.

Серед основних завдань «крота» було отримання інформації про кількість та види бойової техніки ЗСУ, що проходить ремонт і модернізацію на технологічних потужностях підприємства.

Для цього агент влаштувався на посаду завгоспа заводу.

Після документування його злочинів Служба безпеки затримала агента «на гарячому», коли він фотографував таємні документи оборонної компанії.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору фсб до початку повномасштабної війни як прихильник рашизму.

Після 24 лютого 2022 року на чоловіка вийшов кадровий співробітник фсб і визначив йому завдання: працювати на ворога.

На підставі доказів, зібраних СБУ, суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України