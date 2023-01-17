15 років ув’язнення отримав покидьок за зґвалтування дитини

Чернігівським апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу прокурора на вирок суду першої інстанції стосовно чоловіка, якого визнано винним у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч.ч. 4, 6 ст. 152 КК України).

Ічнянським районним судом Чернігівської області йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі. Прокуратура оскаржила вирок в суді апеляційної інстанції.

У ході судового розгляду встановлено, що протягом липня-вересня 2021 року 25-річний мешканець Прилуцького району, з метою задоволення власної статевої пристрасті, вчиняв дії сексуального характеру щодо малолітньої особи, в тому числі неприродним способом. Засуджений використовував безпорадний стан дитини, яка внаслідок малолітства не могла усвідомлювати сутність та значення вчинюваних щодо неї дій та чинити адекватний опір.

Обвинувачений своєї вини не визнав, свої дії протиправними не вважав, посилаючись на добровільну згоду малолітньої.

За принципової позиції ювенальних прокурорів Чернігівської обласної прокуратури судове рішення першої інстанції скасовано та ухвалено новий вирок – 15 років позбавлення волі.

Також апеляційний суд знайшов обґрунтованими доводи прокурорів щодо включення інформації про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури