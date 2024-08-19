15 років ув’язнення отримав покидьок за зґвалтування трьох власних доньок

Верховний Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги засудженого про скасування вироку Дніпровського райсуду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області та ухвали Дніпровського апеляційного суду, якими громадянина України засуджено за зґвалтування малолітніх дітей (ч. 3, 4, 6 ст. 152 КК України). Засудженому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Доведено, що, мешкаючи з трьома власними дочками, з часу досягнення ними 6 років, чоловік систематично їх ґвалтував з 2011 по 2019 рік.

Після затримання та під час судових засідань засуджений не визнав свою вину та відмовився від надання показань.

Однак ювенальні прокурори здобули неспростовні докази, зокрема однакові показання усіх потерпілих доньок, судово-медичні та психологічні висновки, які підтвердили численні факти сексуального та психологічного насильства застосованого рідним батьком до трьох потерпілих.

Інформацію про засудженого включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Офіс Генпрокурора