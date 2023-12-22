15 років ув’язнення отримав посадовець «мобільної» компанії, який «зливав» у чат-бот російської розвідки геолокації ЗСУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру), якого було затримано у квітні 2022 року у Дніпрі.

Ним виявився технічний спеціаліст одного з провідних операторів мобільного зв’язку в Україні. З початку повномасштабного вторгнення рф посадовець розвідував місця базування штабів та комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території обласного центру.

Також він намагався відслідкувати можливі залізничні маршрути переправлення української бойової техніки на східний фронт.

Водночас агент збирав інформацію про наслідки повітряних атак рф по міській інфраструктурі для повторного коригування ворожих ударів.

Отримані відомості він передавав окупантам через спеціалізований чат-бот воєнної розвідки країни-агресора у вигляді медіафайлів з відмітками українських об’єктів на електронній карті.

У ході контрдиверсійних заходів співробітники СБУ встановили місцеперебування зловмисника і затримали його у власному помешканні, коли він готувався до нового «сеансу» зв’язку з російським гру.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми.

Як встановило розслідування, працівник «мобільної» компанії у Дніпрі був дистанційно завербований кадровим співробітником російського гру наприкінці лютого 2022 року.

Окупанти залучили дніпрянина до негласної співпраці через власний чат-бот, де збирали розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон, який він застосовував для розвідувально-підривної діяльності проти України.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України